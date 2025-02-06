РФ потеряла под Покровском больше военных, чем за всю вторую чеченскую войну, - Трегубов
На Покровском направлении армия Российской Федерации потеряла 7 000 человек личного состава безвозвратно и 15 000 всех в целом, включая раненых и без вести пропавших.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.
По его словам, Покровское направление все еще остается самым активным, за минувшие сутки там состоялось 24 штурма врага. Россияне штурмуют на юг и юго-запад от города.
"Торецкое направление - девять атак неподалеку Торецка, Долиевки и Щербиновки, городские бои в самом Торецке. Краматорское направление - три боестолкновения возле Часового Яра и Ступочек. Северское направление - девять атак в районе Спирного, Северска и Верхнекаменского", - рассказал Трегубов.
Спикер уточнил, что по данным главнокомандующего Александра Сырского, на Покровском направлении россияне потеряли 7 000 человек личного состава безвозвратно и 15 000 всех в целом, включая раненых и без вести пропавших.
"Вторая чеченская война у россиян за весь период - 6 000 погибших. То есть под одним Покровском за январь у россиян больше погибших, чем за всю вторую чеченскую войну", - сказал он.
Трегубов рассказал, что сейчас россияне бросают все силы и резервы в попытках охватить город. В частности, если им удастся перерезать пути, ведущие в город, хотя бы с запада и с юго-запада то это могло бы свидетельствовать об успехе оккупантов. Но сейчас им это не удается, россияне теряют очень большое количество личного состава и техники, пытаясь просто цепляться за маленькие поселки на юго-запад от Покровска.
Бои за Покровск
Во время последних месяцев Покровск стал основной целью россиян, оккупанты пытаются прорвать там оборону. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
Недавно Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.
По состоянию на начало января было известно, что в Покровске оставалось еще около 7 300 мирных жителей.
На днях украинские военные отбили масштабный вражеский штурм на Покровском направлении.
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