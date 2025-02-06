ua en ru
Чт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ втратила під Покровськом більше військових, ніж за всю другу чеченську війну, - Трегубов

Четвер 06 лютого 2025 12:48
UA EN RU
РФ втратила під Покровськом більше військових, ніж за всю другу чеченську війну, - Трегубов Ілюстративне фото: РФ втратила під Покровськом більше військових, ніж за всю другу чеченську війну (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На Покровському напрямку армія Російської Федерації втратила 7 000 осіб особового складу безповоротно і 15 000 всіх загалом, включаючи поранених та безвісти зниклих.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Покровський напрямок все ще лишається самим активним, за минулу добу там відбулось 24 штурми ворога. Росіяни штурмують на південь та південний захід від міста.

"Торецький напрямок - дев'ять атак неподалік Торецька, Доліївки та Щербинівки, міські бої в самому Торецьку. Краматорський напрямок - три боєзіткнення біля Часового Яру та Ступочок. Сіверський напрямок - дев'ять атак району Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського", - розповів Трегубов.

Речник уточнив, що за даними головнокомандувача Олександра Сирського, на Покровському напрямку росіяни втратили 7 000 осіб особового складу безповоротно і 15 000 всіх загалом, включаючи поранених та безвісти зниклих.

"Друга чеченська війна у росіян за весь період - 6 000 загиблих. Тобто під одним Покровськом за січень у росіян більше загиблих, ніж за усю другу чеченську війну", - сказав він.

Трегубов розповів, що наразі росіяни кидають усі сили та резерви у намаганнях охопити місто. Зокрема, якщо їм вдасться перерізати шляхи, які ведуть до міста, хоча б із заходу та з південного заходу то це могло б свідчити про успіх окупантів. Але зараз їм це не вдається, росіяни втрачають дуже велику кількість особового складу і техніки, намагаючись просто чіплятися за маленькі селища на південний захід від Покровська.

Бої за Покровськ

Під час останніх місяців Покровськ став основною ціллю росіян, окупанти намагаються прорвати там оборону. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

Нещодавно Трегубов розповів про те, що російські окупанти змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його.

Станом на початок січня було відомо, що в Покровську залишалося ще близько 7 300 мирних жителів.

Днями українські військові відбили масштабний ворожий штурм на Покровському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Покровськ Війна в Україні
NEWS
Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000
Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000
DAILY
Між мінами та ракетами. Як бізнес страхує та перевозить вантажі у Чорному морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Між мінами та ракетами. Як бізнес страхує та перевозить вантажі у Чорному морі