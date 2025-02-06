РФ втратила під Покровськом більше військових, ніж за всю другу чеченську війну, - Трегубов

На Покровському напрямку армія Російської Федерації втратила 7 000 осіб особового складу безповоротно і 15 000 всіх загалом, включаючи поранених та безвісти зниклих.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Покровський напрямок все ще лишається самим активним, за минулу добу там відбулось 24 штурми ворога. Росіяни штурмують на південь та південний захід від міста.

"Торецький напрямок - дев'ять атак неподалік Торецька, Доліївки та Щербинівки, міські бої в самому Торецьку. Краматорський напрямок - три боєзіткнення біля Часового Яру та Ступочок. Сіверський напрямок - дев'ять атак району Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського", - розповів Трегубов.

Речник уточнив, що за даними головнокомандувача Олександра Сирського, на Покровському напрямку росіяни втратили 7 000 осіб особового складу безповоротно і 15 000 всіх загалом, включаючи поранених та безвісти зниклих.

"Друга чеченська війна у росіян за весь період - 6 000 загиблих. Тобто під одним Покровськом за січень у росіян більше загиблих, ніж за усю другу чеченську війну", - сказав він.

Трегубов розповів, що наразі росіяни кидають усі сили та резерви у намаганнях охопити місто. Зокрема, якщо їм вдасться перерізати шляхи, які ведуть до міста, хоча б із заходу та з південного заходу то це могло б свідчити про успіх окупантів. Але зараз їм це не вдається, росіяни втрачають дуже велику кількість особового складу і техніки, намагаючись просто чіплятися за маленькі селища на південний захід від Покровська.