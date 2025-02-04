ВСУ отбили атаку на Покровском направлении, уничтожив бронетехнику и пехоту

Украинские военные отбили вражеский штурм на Покровском направлении. Там была уничтожена техника врага и самих россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

На Покровском направлении враг попытался прорвать оборону, бросив в бой танк, два БМП с пехотой. Однако благодаря слаженной работе наших воинов это наступление превратилось в их поражение.

В частности, пилоты беспилотников бригады "Червона Калина" вместе с побратимами из бригады морской пехоты отработали с беспилотников по вражеской технике, лишив оккупантов шансов прорваться.

"Четкая координация, быстрое принятие решений и точные удары - и еще одна атака россиян захлебнулась в украинской земле", - сказано в сообщении.

Бои за Покровск

Заметим, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

В частности, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.