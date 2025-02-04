ВСУ отбили атаку на Покровском направлении, уничтожив бронетехнику и пехоту
Украинские военные отбили вражеский штурм на Покровском направлении. Там была уничтожена техника врага и самих россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
На Покровском направлении враг попытался прорвать оборону, бросив в бой танк, два БМП с пехотой. Однако благодаря слаженной работе наших воинов это наступление превратилось в их поражение.
В частности, пилоты беспилотников бригады "Червона Калина" вместе с побратимами из бригады морской пехоты отработали с беспилотников по вражеской технике, лишив оккупантов шансов прорваться.
"Четкая координация, быстрое принятие решений и точные удары - и еще одна атака россиян захлебнулась в украинской земле", - сказано в сообщении.
Бои за Покровск
Заметим, последние месяцы оккупанты пытаются прорвать оборону на Покровском направлении. Этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.
В частности, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты изменили свою тактику наступления на Покровск. Теперь вместо того, чтобы атаковать город в лоб, они пытаются окружить его.
По состоянию на начало января было известно, что в Покровске оставалось еще около 7 300 мирных жителей.
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