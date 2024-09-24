РФ потеряла за сутки 1400 военных и более 60 артсистем, - Генштаб

Украинские бойцы за минувшие сутки отминусовали еще 1400 оккупантов. Также удалось уничтожить более 60 артиллерийских систем и 40 бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Российская армия продолжает нести огромные потери вследствие своей террористической войны против украинцев.

Напомним, что только с начала наступления в Харьковской области РФ потеряла более 16 тысяч военнослужащих. Также на этом направлении Силы обороны уничтожили несколько сот бронированных машин.

Добавим, недавно разведка Великобритании заявила, что российские потери с начала вторжения оцениваются более чем в 610 тысяч человек убитыми и ранеными.

При этом издание WSJ потери россиян убитыми оценило примерно в 200 тысяч, раненых - в 400 тысяч.

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