РФ потеряла за сутки 1400 военных и более 60 артсистем, - Генштаб
Украинские бойцы за минувшие сутки отминусовали еще 1400 оккупантов. Также удалось уничтожить более 60 артиллерийских систем и 40 бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около/ about 645150 (+1400) человек,
- танков ‒ 8800 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17292 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 18475 (+61) ед,
- РСЗО - 1198 (+1) ед,
- средства ПВО - 952 (+3) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15764 (+65),
- крылатые ракеты ‒ 2595 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25175 (+73) ед,
- специальная техника ‒ 3155 (+10)
Потери России в войне
Российская армия продолжает нести огромные потери вследствие своей террористической войны против украинцев.
Напомним, что только с начала наступления в Харьковской области РФ потеряла более 16 тысяч военнослужащих. Также на этом направлении Силы обороны уничтожили несколько сот бронированных машин.
Добавим, недавно разведка Великобритании заявила, что российские потери с начала вторжения оцениваются более чем в 610 тысяч человек убитыми и ранеными.
При этом издание WSJ потери россиян убитыми оценило примерно в 200 тысяч, раненых - в 400 тысяч.
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