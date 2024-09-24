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РФ втратила за добу аж 1400 військових та понад 60 артсистем, - Генштаб

Вівторок 24 вересня 2024 07:55
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РФ втратила за добу аж 1400 військових та понад 60 артсистем, - Генштаб Фото: ЗСУ за добу відмінусували ще 1400 окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу відмінусували ще 1400 окупантів. Також вдалося знищити понад 60 артилерійських систем та 40 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько/ about 645150 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 8800 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17292 (+40) од,
  • артилерійських систем - 18475 (+61) од,
  • РСЗВ - 1198 (+1) од,
  • засоби ППО - 952 (+3) од,
  • літаків - 369 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15764 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25175 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3155 (+10)

Втрати Росії у війні

Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат внаслідок своєї терористичної війни проти українців.

Нагадаємо. що лише від початку наступу у Харківській області РФ втратила більш як 16 тисяч військовослужбовців. Також на цьому напрямку Сили оборони знищили декілька сотень броньованих машин.

Додамо, нещодавно розвідка Великої Британії заявила, що російські втрати від початку вторгнення оцінюються в понад 610 тисяч осіб убитими й пораненими.

При цьому видання WSJ втрати росіян вбитими оцінило у приблизно 200 тисяч, поранених - у 400 тисяч.

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