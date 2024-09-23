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В ВСУ назвали потери России с начала наступления в Харьковской области

Понедельник 23 сентября 2024 13:19
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В ВСУ назвали потери России с начала наступления в Харьковской области Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала наступления в Харьковской области Россия потеряла более 16 тысяч военнослужащих. Также Силы обороны уничтожили несколько сотен бронированных машин, 143 танка и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков".

За период с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении Россия потеряла:

  • 16384 военнослужащих, среди которых 5426 безвозвратных и 10958 - раненых;
  • 143 танка - 69 уничтожены и 74 повреждены;
  • 211 боевых бронированных машин - 134 уничтожены и 77 повреждены;
  • 1464 единицы автомобильной техники - 866 уничтожены и 598 повреждены;
  • 762 артиллерийских системы - 212 уничтожено и 550 повреждены;

"Кроме того, уничтожено 4458 БпЛА различных типов и 152 склада с боеприпасами врага", - добавляет ОТГ.

Бои в Харьковской области

Как и упоминалось выше, в начале мая российские оккупанты пошли в повторное наступление на севере Харьковской области. В конце августа, на фоне операции Сил обороны в Курской области, стало известно, что Россия отвела часть войск на Курское направление.

Между тем Третья штурмовая бригада провела контратаку в Харьковской области и продвинулась почти на два квадратных километра.

В частности стало известно о массовых отравлениях среди террористов на передовой в регионе из-за некачественной пищи и воды.

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