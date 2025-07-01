РФ потеряла 19 дивизий и тысячи танков: Генштаб подвел итоги полугодия
В первом полугодии 2025 года потери российской армии в Украине достигли рекордных показателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Итоги полугодия
По данным Генерального штаба ВСУ, речь идет о 230 180 солдатах, что условно равно более 19 полноценным дивизиям.
Кроме живой силы, существенными были потери и в технике. За шесть месяцев наши военные уничтожили 1 311 танков - эквивалент 42 танковым батальонам - и 2 885 боевых бронированных машин.
Больше всего танков россия потеряла в феврале - 331 единицу, а ББМ - в январе и марте (610 и 607 соответственно).
Также было уничтожено или повреждено более 21 000 единиц автотехники, что почти сравнялось с показателями за весь 2024 год. Наибольшие потери автотранспорта - 4 104 единицы - зафиксированы в апреле этого года.
Интенсивность боев
Украинские силы продолжают эффективную контрбатарейную борьбу: в течение первого полугодия 2025-го уничтожено или выведено из строя 8 222 артиллерийские системы врага.
Несмотря на дипломатические призывы к переговорам, интенсивность боевых действий остается высокой. Только в июне произошло более 5 300 боевых столкновений, а за весь период с начала года - более 28 000.
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 1,02 млн единиц живой силы. За минувшие сутки потери врага составили еще 970 человек. Также Силы обороны поразили:
- три танка;
- шесть боевых бронированных машин;
- 36 артиллерийских систем и не только.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.