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РФ потеряла 19 дивизий и тысячи танков: Генштаб подвел итоги полугодия

Вторник 01 июля 2025 12:54
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РФ потеряла 19 дивизий и тысячи танков: Генштаб подвел итоги полугодия Фото: Генштаб насчитал 28 тысяч боев и более 230 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В первом полугодии 2025 года потери российской армии в Украине достигли рекордных показателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Итоги полугодия

По данным Генерального штаба ВСУ, речь идет о 230 180 солдатах, что условно равно более 19 полноценным дивизиям.

Кроме живой силы, существенными были потери и в технике. За шесть месяцев наши военные уничтожили 1 311 танков - эквивалент 42 танковым батальонам - и 2 885 боевых бронированных машин.

Больше всего танков россия потеряла в феврале - 331 единицу, а ББМ - в январе и марте (610 и 607 соответственно).

Также было уничтожено или повреждено более 21 000 единиц автотехники, что почти сравнялось с показателями за весь 2024 год. Наибольшие потери автотранспорта - 4 104 единицы - зафиксированы в апреле этого года.

Интенсивность боев

Украинские силы продолжают эффективную контрбатарейную борьбу: в течение первого полугодия 2025-го уничтожено или выведено из строя 8 222 артиллерийские системы врага.

Несмотря на дипломатические призывы к переговорам, интенсивность боевых действий остается высокой. Только в июне произошло более 5 300 боевых столкновений, а за весь период с начала года - более 28 000.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 1,02 млн единиц живой силы. За минувшие сутки потери врага составили еще 970 человек. Также Силы обороны поразили:

  • три танка;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • 36 артиллерийских систем и не только.

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