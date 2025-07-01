Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
За последние сутки, с 30 июня на 1 июля, россияне потеряли в боях против Украины еще 970 солдат. Также ВСУ уничтожили 36 артсистем, 144 дрона и 103 единицы автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 020 980 (+970) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 10 983 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 22 928 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 29 754 (+36) ед;
- РСЗО - 1427 ед;
- средства ПВО - 1190 ед;
- самолетов - 420 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 940 (+144) ед;
- крылатых ракет - 3436 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 53 696 (+103) ед;
- специальной техники - 3921 ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер, 30 июня, на фронте за сутки было зафиксировано 111 боевых столкновений. Самым активным было Покровское направление.
В частности, там захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.