Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки, с 30 июня на 1 июля, россияне потеряли в боях против Украины еще 970 солдат. Также ВСУ уничтожили 36 артсистем, 144 дрона и 103 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 июня, на фронте за сутки было зафиксировано 111 боевых столкновений. Самым активным было Покровское направление.

В частности, там захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Луч, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Ореховое, Алексеевка.

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