РФ втратила 19 дивізій та тисячі танків: Генштаб підбив підсумки півріччя
У першому півріччі 2025 року втрати російської армії в Україні досягли рекордних показників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Підсумки півріччя
За даними Генерального штабу ЗСУ, йдеться про 230 180 солдатів, що умовно дорівнює понад 19 повноцінним дивізіям.
Окрім живої сили, суттєвими були втрати й у техніці. За шість місяців наші військові знищили 1 311 танків - еквівалент 42 танковим батальйонам - та 2 885 бойових броньованих машин.
Найбільше танків росія втратила у лютому - 331 одиницю, а ББМ - у січні та березні (610 і 607 відповідно).
Також було знищено або пошкоджено понад 21 000 одиниць автотехніки, що майже зрівнялось із показниками за весь 2024 рік. Найбільші втрати автотранспорту - 4 104 одиниці - зафіксовані у квітні цього року.
Інтенсивність боїв
Українські сили продовжують ефективну контрбатарейну боротьбу: упродовж першого півріччя 2025-го знищено або виведено з ладу 8 222 артилерійські системи ворога.
Попри дипломатичні заклики до переговорів, інтенсивність бойових дій залишається високою. Лише у червні відбулося понад 5 300 бойових зіткнень, а за весь період з початку року - понад 28 000.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 1,02 млн одиниць живої сили. За минулу добу втрати ворога склали ще 970 осіб. Також Сили оборони уразили:
- три танки;
- шість бойових броньованих машин;
- 36 артилерійських систем й не тільки.
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