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РФ другий день поспіль б'є "Ураганами" по Дніпропетровській області: яка ситуація зараз

Фото: РФ другий день поспіль б'є "Ураганами" по Дніпропетровській області (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Опівночі на неділю, 15 травня, російські військові двічі обстріляли Широківську громаду, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ніч знову з тривогою... Опівночі ворог двічі обстріляв Широківську громаду, що у Криворізькому районі. Били з "Ураганів". Поцілили між селами", - розповів він.

За словами Резніченка, ніхто не постраждав.

"Зараз в області спокійно", - додав очільник регіону.

Як повідомлялося, на світанку суботи, 14 травня, російські військові обстріляли з "Ураганів" Широківську громаду Дніпропетровської області. На щастя, люди не постраждали.

За даними на 13 травня, з початку війни окупанти випустили вже понад 140 ракет по Дніпропетровській області. В результаті загинули 17 мирних жителів.

З ранку, 12 травня, російські окупанти другий день поспіль обстріляли Зеленодольську громаду. Російські військові вдарили з "Ураганів", коли люди йшли на роботу, одна людина загинула, друга отримала поранення.

Зранку середи, 11 травня, в Дніпропетровській області було чутно вибухи. Російські окупанти знову ініціювали бої на межі з Херсонською областю.

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Дніпропетровська область