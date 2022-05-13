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Військові РФ вже випустили понад 140 ракет по Дніпропетровській області: загинули 17 людей

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Дніпропетровська область, П'ятниця 13 травня 2022 18:23
Військові РФ вже випустили понад 140 ракет по Дніпропетровській області: загинули 17 людей Ракетний обстріл Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Тетяна Самарук

Від початку війни окупанти випустили вже понад 140 ракет по Дніпропетровській області. Внаслідок цього загинуло 17 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За його словами, за 79 днів війни росіяни обстрілювали громади "Смерчами", "Градами" та "Ураганами".

Також забороненими касетними боєприпасами закидували міста та села.

Внаслідок обстрілів загинуло 17 людей.

Окрім того, пошкоджено більш ніж 300 будинків, складів та гаражів.

Військові РФ вже випустили понад 140 ракет по Дніпропетровській області: загинули 17 людейВійськові РФ вже випустили понад 140 ракет по Дніпропетровській області: загинули 17 людейРакетний обстріл Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, що вчора, 12 травня, окупанти вранці обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів".

Також ми писали, що у Дніпропетровській області скоротили комендантську годину.

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Дніпропетровська область
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