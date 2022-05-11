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Зранку російські військові знову стріляли на межі з Херсонською областю: яка ситуація зараз

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Дніпро, Середа 11 травня 2022 08:22
Зранку російські військові знову стріляли на межі з Херсонською областю: яка ситуація зараз Фото: Росія продовжує вести бої на кордоні із Херсонською областю 11 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку середи, 11 травня, в Дніпропетровській області чутно вибухи. Російські окупанти знову ініціювали бої на межі з Херсонською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Вночі практично спокійно - лише одна тривога. На ранок ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною", - розповів він.

За його словами, російські війська втрапили у поля на околицях сіл Зеленодольської та Широківської громад.

"Нікого і нічого не зачепило. Зараз все нормально", - додав Резніченко.

Як повідомлялося, увечері 10 травня російські війська обстріляли райони Сумської та Чернігівської областей, що межують з Росією. Противник використав авіацію та міномети.

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