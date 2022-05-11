Зранку російські військові знову стріляли на межі з Херсонською областю: яка ситуація зараз
Зранку середи, 11 травня, в Дніпропетровській області чутно вибухи. Російські окупанти знову ініціювали бої на межі з Херсонською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Вночі практично спокійно - лише одна тривога. На ранок ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною", - розповів він.
За його словами, російські війська втрапили у поля на околицях сіл Зеленодольської та Широківської громад.
"Нікого і нічого не зачепило. Зараз все нормально", - додав Резніченко.
Як повідомлялося, увечері 10 травня російські війська обстріляли райони Сумської та Чернігівської областей, що межують з Росією. Противник використав авіацію та міномети.
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