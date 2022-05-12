Окупанти вранці обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів": є загиблий та поранений
З ранку, 12 травня, російські окупанти другий день поспіль обстріляли Зеленодольську громаду. Російські військові вдарили з "Ураганів", коли люди йшли на роботу, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду - з "Ураганів". Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську. Били як раз тоді, коли люди йшли на роботу", - йдеться в повідомленні.
За його словами, в результаті обстрілу зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.
"Один загиблий, один поранений…" - додав Резніченко.
Як повідомлялось, зранку середи, 11 травня, в Дніпропетровській області було чутно вибухи. Російські окупанти знову ініціювали бої на межі з Херсонською областю.
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