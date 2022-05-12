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Окупанти вранці обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів": є загиблий та поранений

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Дніпро, Четвер 12 травня 2022 08:19
Окупанти вранці обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів": є загиблий та поранений Фото: РФ обстріляла Дніпропетровську область з "Ураганів" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

З ранку, 12 травня, російські окупанти другий день поспіль обстріляли Зеленодольську громаду. Російські військові вдарили з "Ураганів", коли люди йшли на роботу, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду - з "Ураганів". Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську. Били як раз тоді, коли люди йшли на роботу", - йдеться в повідомленні.

За його словами, в результаті обстрілу зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Один загиблий, один поранений…" - додав Резніченко.

Як повідомлялось, зранку середи, 11 травня, в Дніпропетровській області було чутно вибухи. Російські окупанти знову ініціювали бої на межі з Херсонською областю.

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Дніпропетровська область
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