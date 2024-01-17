РФ утром ударила ракетами "Оникс" по Одесской области: есть попадание в агропредприятие

"После ночной массированной дроновой атаки по Одесской области, враг нанес ракетный удар по области перед рассветом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря, оккупанты коварно ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.

Фото: последствия удара РФ по Одесской области (t.me/SJTF_Odes)

Ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена. Ни животные, ни люди не пострадали.

Ночная атака РФ по Украине 17 января

Российские войска сегодня ночью, 17 января, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления.

После предупреждения об угрозе атаки беспилотников в Одессе было слышно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что оккупанты по городу нанесли удары дронами-камикадзе. В ГСЧС показали фото и видео последствий вражеской атаки. Сообщается, что огонь охватил многоэтажку, а также несколько автомобилей.

Также вчера вечером, 16 января, русские войска ударили по Харькову. Ранения получили 17 человек, один человек погиб. Также повреждены 19 жилых домов.

В общей сложности войска РФ атаковали территорию Украины с применением 20 ударных беспилотников и двух ракет С-300. Силы ПВО уничтожили 19 дронов-камикадзе.