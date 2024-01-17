РФ утром ударила ракетами "Оникс" по Одесской области: есть попадание в агропредприятие

Российские террористы утром 17 января атаковали Одесскую область ракетами "Оникс". Оккупанты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
"После ночной массированной дроновой атаки по Одесской области, враг нанес ракетный удар по области перед рассветом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря, оккупанты коварно ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.
Фото: последствия удара РФ по Одесской области (t.me/SJTF_Odes)
Ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена. Ни животные, ни люди не пострадали.
Российские войска сегодня ночью, 17 января, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с южного направления.
После предупреждения об угрозе атаки беспилотников в Одессе было слышно несколько громких взрывов. Позже стало известно, что оккупанты по городу нанесли удары дронами-камикадзе. В ГСЧС показали фото и видео последствий вражеской атаки. Сообщается, что огонь охватил многоэтажку, а также несколько автомобилей.
Также вчера вечером, 16 января, русские войска ударили по Харькову. Ранения получили 17 человек, один человек погиб. Также повреждены 19 жилых домов.
В общей сложности войска РФ атаковали территорию Украины с применением 20 ударных беспилотников и двух ракет С-300. Силы ПВО уничтожили 19 дронов-камикадзе.
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