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РФ впервые задействовала арктический путь времен Второй мировой для экспорта зерна, - Reuters

11:40 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
РФ впервые задействовала арктический путь времен Второй мировой для экспорта зерна, - Reuters Фото: Россия впервые задействовала арктический морской путь для экспорта зерна (Getty Images)
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Россия впервые задействовала арктический морской путь времен Второй мировой войны для экспорта зерна из-за войны в Украине и риска на Балтике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Москва стремится сохранить ключевых покупателей зерна на Ближнем Востоке и Азии. Ранее для этого пытались переориентировать экспорт на балтийские порты и субсидировали железнодорожные перевозки из южных регионов, однако теперь обратили внимание на возможности в Арктике.

Мурманский морской торговый порт совместно с торговой компанией Demetra Holding, являющейся одной из крупнейших торговых компаний страны, приступили к загрузке первой партии зерна объемом 3,4 тыс. тонн из ключевых аграрных регионов.

По данным судовых трекеров и рыночных источников, в Мурманске должны загрузить около 28 тыс. тонн пшеницы на судно, следующее в марокканский порт Касабланка.

История и логистика арктического пути

Мурманск расположен почти в 2 тыс. км севернее Москвы, вблизи границы с Норвегией. Добраться туда можно через нейтральные воды. Во время Второй мировой войны этот порт активно использовали союзные конвои для поставок товаров в Советский Союз.

"В то время, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, Мурманский морской торговый порт оперативно открывает для российских фермеров альтернативный путь на внешние рынки", - отметили в порту.

Отмечается, что в сентябре балтийские порты перевалили 1,2 млн тонн зерна, что составило более 60% всего морского экспорта. Для этого российские компании массово переоборудуют терминалы, которые ранее использовались для перевалки удобрений и угля.

Напомним, Россия впервые с июля разрешила зерновозам покинуть порты Азовского моря. Это создает предпосылки для возобновления экспорта продовольствия.

Отметим, из-за постоянной угрозы российских атак на грузовики с зерном Украина рассматривает возможность перенесения пунктов таможенного контроля на территорию Польши и Словакии. Переговоры со странами по этому вопросу уже продолжаются.

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