РФ впервые задействовала арктический путь времен Второй мировой для экспорта зерна, - Reuters

Россия впервые задействовала арктический морской путь времен Второй мировой войны для экспорта зерна из-за войны в Украине и риска на Балтике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Москва стремится сохранить ключевых покупателей зерна на Ближнем Востоке и Азии. Ранее для этого пытались переориентировать экспорт на балтийские порты и субсидировали железнодорожные перевозки из южных регионов, однако теперь обратили внимание на возможности в Арктике.

Мурманский морской торговый порт совместно с торговой компанией Demetra Holding, являющейся одной из крупнейших торговых компаний страны, приступили к загрузке первой партии зерна объемом 3,4 тыс. тонн из ключевых аграрных регионов.

По данным судовых трекеров и рыночных источников, в Мурманске должны загрузить около 28 тыс. тонн пшеницы на судно, следующее в марокканский порт Касабланка.

История и логистика арктического пути

Мурманск расположен почти в 2 тыс. км севернее Москвы, вблизи границы с Норвегией. Добраться туда можно через нейтральные воды. Во время Второй мировой войны этот порт активно использовали союзные конвои для поставок товаров в Советский Союз.

"В то время, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, Мурманский морской торговый порт оперативно открывает для российских фермеров альтернативный путь на внешние рынки", - отметили в порту.

Отмечается, что в сентябре балтийские порты перевалили 1,2 млн тонн зерна, что составило более 60% всего морского экспорта. Для этого российские компании массово переоборудуют терминалы, которые ранее использовались для перевалки удобрений и угля.