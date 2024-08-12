В РФ впервые публично показали ПВО С-500 "Прометей": что известно об этой системе

В России на форму "Армия-2024" был публично представлен зенитно-ракетный комплекс С-500 "Прометей". Он якобы может сбивать гиперзвуковые цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

С-500 было взято на вооружение российской армии еще в 2021 году, однако публично "Прометей" представлен впервые. Система может обеспечивать противовоздушную оборону большой дальности и от широкого спектра воздушных угроз.

С-500 является дорожно-мобильной системой, построенной на шасси БАЗ-69096 с транспортно-установочными пусковыми установками 10×10. Вероятно, С-500 будет заменой системе противоракетной обороны А-135, защищавшей Москву и ее окрестности. Кроме этого, С-500 будет дополнением к уже имеющейся системе С-400 "Триумф".

Что известно о С-500

Одной из особенностей С-500 является ее универсальность – она может быть настроена для запуска разных ракет. Это позволяет ей справляться с разными угрозами на разных дальностях и высотах.

Как заявляют разработчики, С-500 может успешно ликвидировать как аэродинамические, так и баллистические цели.

Среди них:

ракеты средней дальности;

межконтинентальные баллистические ракеты;

гиперзвуковые крылатые ракеты;

низкоорбитальные военные спутники;

ударные беспилотники;

Стратегическая авиация противника.

Радиолокационная установка С-500 способна обнаруживать цели на дистанциях до 800 км, радиус их поражения достигает 600 км, а высота – до 250 км. Она якобы располагает средствами радиоэлектронной борьбы последнего, шестого поколения, которые смогут полностью подавлять электронное оборудование целей.

Разрабатывать С-500 начали еще в 2009 году, однако до сих пор россияне не смогли наладить серийное производство систем. Первый бригадный комплект С-500 "Прометей" был поставлен в 15-ю армию специального назначения Воздушно-космических сил России в октябре 2021 года. Он отвечает за защиту Москвы и центрального региона России.

С-500 в Крыму

В начале июня 2024 года руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что россияне стянули в оккупированный Крым элементы зенитно-ракетного комплекса С-500. Однако по словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша,Украина не фиксировала использование россиянами ЗРС С-500.

Позже глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Украина постоянно работает над вопросом уничтожения вражеской техники и ПВО россиян. Тогда заявлялось, что использование С-500 в Крыму будет опытным.

Хотя в конце февраля этого года стало известно, что россияне провели испытание С-500, и комплекс продемонстрировал способность сбивать "гиперзвуковые воздушные цели".

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