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Россия перекинула в Крыму новые элементы ЗРК С-500, - Буданов

Крым, Четверг 13 июня 2024 11:26
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Россия перекинула в Крыму новые элементы ЗРК С-500, - Буданов Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия перекинула в Крым элементы нового зенитно-ракетного комплекса С-500. Это будет экспериментальное использование установки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские оккупанты пытаются усилить противовоздушную оборону в Крыму. В связи с этим перекидывают новые образцы ПВО.

"Новейшие сейчас элементы С-500 появились. Это в принципе экспериментальное применение их будет. Но они уже появились там (в Крыму, - ред.)", - сказал Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что российские оккупанты продолжают использовать Крымский мост для перекидывания прежде всего личного состава войск и некоторых других грузов.

"Керченский мост всегда использовался и используется, и пока он есть, он будет использоваться. То, что паромы основные грузы возятся - да, это правда, но через мост тоже проезжают, и личный состав прежде всего. Грузы - меньше, но для личного состава - это основной путь", - заявил разведчик.

Справка. С-500 "Прометей" - самый современный российский зенитный комплекс большого радиуса действия. Он предназначен дополнить уже существующие комплексы С-400, обеспечивая новый уровень противоракетной обороны.

ВСУ уничтожают российскую ПВО в Крыму

На оккупированном полуострове все чаще раздаются взрывы. Так, в ночь на 10 июня Силы обороны Украины нанесли удары по зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя. Также были атакованы два зенитных ракетных дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Кроме того, ночью 12 июня украинские военные ударили по вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300 и С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

Также ранее ВСУ атаковали Керченскую переправу. Это нарушило логистику врага.

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