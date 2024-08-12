У РФ вперше публічно показали ППО С-500 "Прометей": що відомо про цю систему

У Росії на форму "Армія-2024" було публічно представлено зенітно-ракетний комплекс С-500 "Прометей". Він нібито може збивати гіперзвукові цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.

Зазначається, що С-500 було взято на озброєння російської армії ще у 2021 році, однак публічно "Прометей" представлено вперше. Система нібито може забезпечувати протиповітряну оборону великої дальності та від широкого спектра повітряних загроз.

Зазначається, що С-500 є дорожньо-мобільною системою, яка побудована на шасі БАЗ-69096 з транспортно-установчими пусковими установками 10×10. Ймовірно, С-500 буде заміною системі протиракетної оборони А-135, яка захищала Москву та її околиці. Окрім цього С-500 буде доповненням до вже наявної системи С-400 "Тріумф".

Що відомо про С-500

Однією з особливостей С-500 є її універсальність - вона може бути налаштована для запуску різних ракет. Це дозволяє їй справлятися з різними загрозами на різних дальностях і висотах.

Як заявляють розробники, С-500 нібито може успішно ліквідовувати як аеродинамічні, так і балістичні цілі.

Серед них:

ракети середньої дальності;

міжконтинентальні балістичні ракети;

гіперзвукові крилаті ракети;

низькоорбітальні військові супутники;

ударні безпілотники;

стратегічна авіація противника.

Радіолокаційна установка С-500 здатна виявляти цілі на дистанціях до 800 км, радіус їх ураження досягає 600 км, а висота - до 250 км. Вона нібито має засоби засобами радіоелектронної боротьби останнього, шостого покоління, які зможуть повністю пригнічувати електронне обладнання цілей.

Розробляти С-500 почали ще у 2009 році, однак досі росіяни не змогли налагодити серійне виробництво систем. Перший бригадний комплект С-500 "Прометей" поставили в 15-ту армію спеціального призначення Повітряно-космічних сил Росії у жовтні 2021 року. Він відповідає за захист Москви та центрального регіону Росії.

С-500 в Криму

На початку червня 2024 року керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що росіяни стягнули до окупованого Криму елементи зенітно-ракетного комплексу С-500. Однак за словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, Україна не фіксувала використання росіянами ЗРС С-500.

Пізніше голова СБУ Василь Малюк розповів, що Україна постійно працює над питанням знищення ворожої техніки та ППО росіян. Тоді заявлялось, що ймовірне використання С-500 у Криму буде дослідним.

Хоча, наприкінці лютого цього року стало відомо, що росіяни провели випробування С-500, і комплекс продемонстрував здатність збивати "гіперзвукові повітряні цілі".

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