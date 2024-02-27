Россияне протестировали комплекс С-500, который якобы может сбивать гиперзвуковые цели, - СМИ

Российские военные провели испытания ЗРК С-500 "Прометей", который по их словам якобы может сбивать гиперзвуковые цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Что говорят россияне

Якобы во время этих испытаний комплекс С-500 продемонстрировал способность сбивать "гиперзвуковые воздушные цели". В качестве примера приводятся перспективные западные гиперзвуковые ракеты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет или "управляемые боеголовки", баллистические ракеты малой дальности.

В РФ заявили, что такие свойства С-500 якобы подтвердил во время отстрела межконтинентальной баллистической ракеты с атомной подводной лодки "Тула" Северного флота РФ, выпущенной в акватории Моря Лаптевых.

А залогом успешного уничтожения целей россияне называют мощные радары, электронно-вычислительный комплекс и "высокоманевренные зенитные ракеты".

Какие вопросы возникли у журналистов

Издание пишет, что россияне впервые заявили интересный момент. Если раньше они говорили только о противоракетах семейства 77Н6, то теперь утверждают, что в состав нового комплекса также интегрирована зенитная ракета 40Н6 от комплекса С-400.

"Впрочем, в целом российские пропагандисты в истории со своим С-500 "Прометей" поставили довольно парадоксальные акценты. Мол, этот комплекс может сбивать "перспективные гиперзвуковые ракеты", которых еще нет в распоряжении стран Запада", - говорится в материале.

Также внимание было обращено на то, что они только сейчас, в феврале 2024 года, провели важное испытание комплекса С-500 "Прометей", поставки которого в войска якобы стартовали еще в 2022 году.

Что еще известно о С-500

Среди публичной информации отмечается, что российский зенитный ракетный комплекс - это новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Уже в 2021 году вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что система С-500 якобы производится серийно. Также планируется разработка корабельной версии перспективных ЗРК С-500, в частности, для установки на авианосцы проекта "Шторм".

Состояние сил ПВО в России

Ранее представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявлял, что Россия во время войны перебросила в Москву и оккупированный Крым системы ПВО с Дальнего Востока и Северного региона. Но мощность защиты не всегда соответствует заявлениям агрессора.

Представитель ГУР сообщил, что самый мощный комплекс, который есть у них на вооружении, - это С-400, но и он не полностью совершенен.

"Есть факты, когда их вооружение отказывает. Тот же известный "Панцирь" тоже пропускает наши воздушные средства, которые в результате достигают целей", - добавил он.