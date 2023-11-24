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РФ ночью выпустила "Шахеды": сколько сбила украинская ПВО

Украина, Пятница 24 ноября 2023 08:28
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РФ ночью выпустила "Шахеды": сколько сбила украинская ПВО Фото: силы ПВО 24 ноября сбили три "Шахеда" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики в ночь на 24 ноября в очередной раз пытались атаковать Украину. Россияне выпустили три дрона-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Военные отмечают, что сегодня ночью противник атаковал тремя ударными беспилотниками с юго-восточного направления. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские дроны.

"Все три (Шахеды, - ред.) уничтожены силами и средствами Воздушных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы. В частности, жителей города Староконстантинов призвали находиться в укрытиях. Местные власти сообщили, что в регионе работали ПВО.

РФ готовится к атакам

ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зима будет тяжелой, но Украина лучше подготовлена, чем в прошлом.

При этом энергетики, военные и власти предупреждают, что россияне могут подготовить массированные атаки. Некоторые объекты уже получили удары.

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