РФ ночью ударила по Златополю на Харьковщине: выведено из строя пищевое предприятие

Иллюстративное фото: Россия ударила по Златополю на Харьковщине (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 31 декабря нанесли удары дронами по предприятию пищевой промышленности в Златополе Харьковской области. Поврежден элеватор.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Златополя Николай Бакшеев.

"Сегодня в результате террористической атаки со стороны Российской Федерации, получило повреждения одно из гражданских, пищевых предприятий. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил мэр.

По его словам, россияне атаковали предприятие, которое занималось переработкой зерновых. В результате атаки был поврежден элеватор, предприятие понесло убытки в виде потери зерна, которое там хранилось.

"Предприятие выведено из строя, срок восстановления, который понадобится, будет исчисляться месяцами", - добавил Бакшеев.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 31 декабря Россия атаковала Украину, применив 127 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Больше всего пострадала Одесса и область. По данным местных властей, враг снова нацелился на гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона. В одном из населенных пунктов области из-за атаки загорелись склады логистической компании.

Также известно о попадании российских дронов в многоэтажные дома в двух районах Одессы. В одном из них вспыхнули пожары в квартирах. Есть пострадавшие, среди них дети.

Кроме того, во время ночной атаки на Одессу обломки вражеского беспилотника упали на территорию автодвора сортировочного терминала "Новой почты". Убытки оцениваются в 2,3 миллиона гривен.

Добавим, днем 31 декабря в Запорожской области более четырех часов продолжается воздушная тревога из-за очередной атаки российских войск. В самом Запорожье зафиксировано несколько пожаров, предварительно - без пострадавших. Причиной стал удар российских войск по объекту промышленной инфраструктуры.

