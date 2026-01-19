РФ ночью повредила пять энергообъектов на Черниговщине: обесточены десятки тысяч людей

"В течение ночи россияне повредили аж 5 важных энергообъектов в Черниговской области. Обесточены десятки тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением, однако из-за ситуации с безопасностью этот процесс может затянуться", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что ремонтные бригады работают в сложных условиях и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

В "Укрэнерго" подтвердили удары по нескольким регионам

В "Укрэнерго" уточнили, что за прошедшие сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу в нескольких регионах Украины.

По состоянию на утро обесточенные потребители зафиксированы в:

Черниговской области;

Одесской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области.

Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения и ограничения потребления

Из-за повреждения энергообъектов и общей сложной ситуации в энергосистеме в части областей применяются аварийные обесточивания. Ранее обнародованные графики почасовых отключений в таких регионах временно не действуют.

В "Укрэнерго" отмечают, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации. Украинцев призывают следить за официальными сообщениями своих облэнерго.