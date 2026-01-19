RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

РФ ночью повредила пять энергообъектов на Черниговщине: обесточены десятки тысяч людей

Иллюстративное фото: РФ ночью повредила пять энергообъектов на Черниговщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на понедельник, 19 января, российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. В результате атаки повреждены пять ключевых энергообъектов, без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

"В течение ночи россияне повредили аж 5 важных энергообъектов в Черниговской области. Обесточены десятки тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением, однако из-за ситуации с безопасностью этот процесс может затянуться", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что ремонтные бригады работают в сложных условиях и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

В "Укрэнерго" подтвердили удары по нескольким регионам

В "Укрэнерго" уточнили, что за прошедшие сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу в нескольких регионах Украины.

По состоянию на утро обесточенные потребители зафиксированы в:

  • Черниговской области;
  • Одесской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области.

Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения и ограничения потребления

Из-за повреждения энергообъектов и общей сложной ситуации в энергосистеме в части областей применяются аварийные обесточивания. Ранее обнародованные графики почасовых отключений в таких регионах временно не действуют.

В "Укрэнерго" отмечают, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации. Украинцев призывают следить за официальными сообщениями своих облэнерго.

 

Обстрелы Черниговщины

В ночь на 5 января российские войска осуществили комбинированный удар по Чернигову, в результате чего получила значительные повреждения гражданская инфраструктура города.

Также напомним, что 12 января во время обстрела Новгород-Северского района Черниговской области был поражен важный объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого в общинах района возникли перебои с электроснабжением.

Кроме того, накануне в Черниговской области в результате очередной атаки российских оккупантов снова пострадал энергообъект, что привело к обесточиванию ряда населенных пунктов региона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения светаВойна в УкраинеАтака дроновЧерниговская область