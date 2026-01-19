РФ ночью повредила пять энергообъектов на Черниговщине: обесточены десятки тысяч людей

В ночь на понедельник, 19 января, российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. В результате атаки повреждены пять ключевых энергообъектов, без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
"В течение ночи россияне повредили аж 5 важных энергообъектов в Черниговской области. Обесточены десятки тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением, однако из-за ситуации с безопасностью этот процесс может затянуться", - говорится в сообщении.
Энергетики отмечают, что ремонтные бригады работают в сложных условиях и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.
В "Укрэнерго" уточнили, что за прошедшие сутки враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу в нескольких регионах Украины.
По состоянию на утро обесточенные потребители зафиксированы в:
Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Из-за повреждения энергообъектов и общей сложной ситуации в энергосистеме в части областей применяются аварийные обесточивания. Ранее обнародованные графики почасовых отключений в таких регионах временно не действуют.
В "Укрэнерго" отмечают, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации. Украинцев призывают следить за официальными сообщениями своих облэнерго.
В ночь на 5 января российские войска осуществили комбинированный удар по Чернигову, в результате чего получила значительные повреждения гражданская инфраструктура города.
Также напомним, что 12 января во время обстрела Новгород-Северского района Черниговской области был поражен важный объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого в общинах района возникли перебои с электроснабжением.
Кроме того, накануне в Черниговской области в результате очередной атаки российских оккупантов снова пострадал энергообъект, что привело к обесточиванию ряда населенных пунктов региона.