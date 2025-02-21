РФ ночью обстреляла промышленный объект в Полтавской области, возник большой пожар

В ночь на 21 февраля российские террористы атаковали промышленный объект в Полтавской области, в результате чего возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

К ликвидации огня были привлечены:

Как пишет ГСЧС, спасатели уже ликвидировали пожар на объекте. Отмечается, что в результате обстрела обошлось без пострадавших.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно атакует инфраструктуру Украины. В частности, каждую ночь террористы запускают беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что создает серьезную угрозу для гражданских.

В ночь на 21 февраля враг запустил 160 БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы с пяти направлений. В частности россияне атаковали двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие 87 дронов. Еще 70 БпЛА-имитаторов были локально потеряны.

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