РФ ночью атаковала Украину "Шахедами", все вражеские дроны были сбиты

"Этой ночью Российская Федерация совершила очередной авиационный удар по Украине - задействовала 2 иранских ударных БпЛА типа "Shahed"", - говорится в заявлении.

Все дроны противника были выявлены и успешно уничтожены нашей ПВО, добавили в военном командовании.

Напомним, что около полуночи в южных, а также северных областях Украины была объявлена воздушная тревога, и в командовании Воздушных сил сообщили о группе ударных беспилотников противника, а также предупредили об угрозе ракетных атак.

Впрочем, вскоре тревога была отменена.

Ночные атаки по Украине

Войска РФ прошлой ночью нанесли удар по Украине, используя ракеты и "Шахеды".

Так, в Одесской области нашей ПВО были уничтожены все 13 дронов, также под удар снова попал Кривой Рог. Там есть попадания по двум промышленным предприятиям, один человек получил ранения. Еще несколько дронов были уничтожены под Харьковом.

В целом тогда оккупанты выпустили по Украине 20 дронов-камикадзе и 4 крылатые ракеты, часть из которых удалось сбить.