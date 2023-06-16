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РФ вночі атакувала Україну "Шахедами", всі ворожі дрони були збиті

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Росія для чергової атаки України використала дрони-камікадзе типу Shahed цієї ночі. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були збиті.

Про це 16 червня повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Цієї ночі Російська Федерація зробила черговий авіаційний удар по Україні - задіяла 2 іранські ударні БпЛА типу "Shahed"", - йдеться у заяві.

Усі дрони противника були виявлені та успішно знищені нашою ППО, додали у військовому командуванні.

Нагадаємо, що близько півночі в південних, а також північних областях України було оголошено повітряну тривогу, і в командуванні Повітряних сил повідомили про групу ударних безпілотників противника, а також попередили про загрозу ракетних атак.

Втім, незабаром тривога була скасована.

Нічні атаки по Україні

Війська РФ минулої ночі завдали удару по Україні, використовуючи ракети та "Шахеди".

Так, в Одеській області нашою ППО були знищені всі 13 дронів, також під удар знову потрапив Кривий Ріг. Там є влучання по двох промислових підприємствах, одна людина отримала поранення. Ще декілька дронів було знищено під Харковом.

Загалом тоді окупанти випустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 крилаті ракети, частину з яких вдалося збити.

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