Россия атаковала Одесскую область "шахедами": силы ПВО сбили все цели
Российская оккупационная армия, ночью 15 июня, атаковала Одесскую область беспилотными летательными аппаратами.
Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Во время воздушной тревоги в Одесской области раздавались звуки взрывов. По предварительной информации, Российская Федерация выпустила 13 "шахедов".
В ОВА отмечают, что все враждебные цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Ночная атака РФ по Украине
Войска РФ в последние недели часто наносят комбинированные удары по территории Украины. 15 июня дважды за ночь в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.
Серия мощных взрывов прогремела в Харькове. Также, взрывы во время воздушной тревоги раздавались в Одессе и Кривом Роге.
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