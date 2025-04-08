РФ ночью атаковала Украину баллистикой и дронами: что сбила ПВО

Российская армия в ночь на вторник, 8 апреля, атаковала территорию Украины баллистической ракетой "Искандер-М" и 46-ю беспилотниками различных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 8 апреля 2025 года, с 19:00 7 апреля, противник запустил баллистическую ракету "Искандер-М" из района Курска и 46 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из района Приморско-Ахтарска.
Вражеское воздушное нападение отражали мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 9 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов на востоке и севере страны. Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян.
Вследствие российской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.
Российская армия с начала полномасштабного вторжения обстреливает населенные пункты почти каждую ночь.
В частности, последний масштабный удар, в котором были применены дроны, баллистические ракеты и крылатые ракеты был в ночь на 6 апреля. Под вражеским обстрелом был Киев, и другие регионы. Во время обстрела в Киеве один человек погиб, трое пострадали.
Тогда россияне запустили 23 ракеты и 109 беспилотников. Силы ПВО смогли сбить 13 ракет и 40 "Шахедов".
Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале.
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