РФ вночі атакувала Україну балістикою та дронами: що збила ППО

У ніч на 8 квітня 2025 року, з 19:00 7 квітня, противник запустив балістичну ракету "Іскандер-М" із району Курська та 46 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із району Приморсько-Ахтарська.

Ворожий повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 9 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

Обстріли України

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення обстрілює населені пункти майже кожної ночі.

Зокрема, останній масштабний удар, у якому були застосовані дрони, балістичні ракети та крилаті ракети був у ніч на 6 квітня. Під ворожим обстрілом був Київ, та інші регіони. Під час обстрілу у Києві одна людина загинула, троє постраждали.

Тоді росіяни запустили 23 ракети й 109 безпілотників. Сили ППО змогли збити 13 ракет та 40 "Шахедів".