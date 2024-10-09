В Киевской области работала ПВО из-за российских "Шахедов"

В воздушном пространстве Киевской области в эту ночь были зафиксированы вражеские ударные беспилотники. В регионе велась боевая работа по сбитию воздушных целей противника.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Киевскую областную военную администрацию ( КОВА ).

В КОВА заявили о работе ПВО в Киевской области в 03:18. За несколько минут до этого в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов".

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении администрации в Telegram.

Также жителей Киевской области призвали находиться в укрытиях до конца тревоги, и помнить о правилах информ-тишины.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призвали в администрации

Между тем, уже в 03.23 в Киевской области объявили об отбое воздушной тревоги. А скоро об отбое угрозы из-за "Шахедов" по всем областям проинформировали и в Воздушных силах.

Добавим, как уточняли перед этим военные, ударный беспилотник российских захватчиков двигался в Киевскую область из Черкасской области.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, этой ночью российские оккупанты снова запустили по территории Украины дроны-камикадзе для очередной атаки. Из-за вражеских "Шахедов" в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Ударные беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с южного направления, после чего маневрировали над разными регионами.