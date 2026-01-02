РФ ночью атаковала энергообъекты в двух областях: какая ситуация со светом в Украине

Российские войска в ночь на 2 января атаковали энергообъекты в Николаевской и Запорожской областях, есть обесточивания.
Как передает РБК-Украина, об этом заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак сообщил во время брифинга.
"Во второй день нового года враг продолжил атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ночью удары зафиксированы в Николаевской и Запорожской областях", - сообщил Андарак.
По его словам, на утро остаются обесточенными потребители в Запорожской области, в частности в городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.
В Одесской и Киевской областях продолжается восстановление поврежденного ранее врагом оборудования. В частности, в Одесской области после предыдущих атак без электроснабжения остаются более 11 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Также из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 27 населенных пунктов в Ивано-Франковской области и 17 населенных пунктов во Львовской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением линий.
Заместитель министра отметил, что для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Отметим, что Россия систематически наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины ракетами и дронами. Вражеские атаки приводят к значительным разрушениям и отключениям электроэнергии.
Напомним, что одна из последних масштабных атак состоялась 27 декабря.
С началом нового года Россия продолжила обстрелы энергообъектов Украины.
По данным Министерства энергетики, 1 января враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах страны.
В результате обстрелов значительное количество потребителей оставалось без электроснабжения в Волынской и Одесской областях, также зафиксированы новые обесточивания на Черниговщине.