РФ вночі атакувала енергооб'єкти у двох областях: яка ситуація зі світлом в Україні

Російські війська в ніч на 2 січня атакувала енергооб'єкти у Миколаївській та Запорізькій областях, є знеструмлення.
Як передає РБК-Україна, про це заступник міністра енергетики України Роман Андарак повідомив під час брифінгу.
"У другий день нового року ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Вночі удари зафіксовані у Миколаївській та Запорізькій областях" - повідомив Андарак.
За його словами, на ранок залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також в інших прифронтових регіонах.
На Одещині та Київщині триває відновлення пошкодженого раніше ворогом обладнання. Зокрема, на Одещині після попередніх атак без електропостачання залишаються понад 11 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Також через несприятливі погодні умови знеструмлені 27 населених пунктів в Івано-Франківській області та 17 населених пунктів у Львівській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням ліній.
Заступник міністра зазначив, що для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу.
Зазначимо, що Росія систематично завдає масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України ракетами та дронами. Ворожі атаки призводять до значних руйнувань і відключень електроенергії.
Нагадаємо, що одна з останніх масштабних атак відбулася 27 грудня.
З початком нового року Росія продовжила обстріли енергооб’єктів України.
За даними Міністерства енергетики, 1 січня ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах країни.
Внаслідок обстрілу значна кількість споживачів залишалася без електропостачання у Волинській та Одеській областях, також зафіксовано нові знеструмлення на Чернігівщині.