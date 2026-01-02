РФ вночі атакувала енергооб'єкти у двох областях: яка ситуація зі світлом в Україні

"У другий день нового року ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Вночі удари зафіксовані у Миколаївській та Запорізькій областях" - повідомив Андарак.

За його словами, на ранок залишаються знеструмленими споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також в інших прифронтових регіонах.

На Одещині та Київщині триває відновлення пошкодженого раніше ворогом обладнання. Зокрема, на Одещині після попередніх атак без електропостачання залишаються понад 11 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Також через несприятливі погодні умови знеструмлені 27 населених пунктів в Івано-Франківській області та 17 населених пунктів у Львівській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням ліній.

Заступник міністра зазначив, що для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються заходи з обмеження споживання. У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу.