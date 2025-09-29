РФ ночью атаковала 32 дронами, среди них "Шахеды". Летят новые группы

В ночь на 29 сентября, с 20:00 28 сентября, Россия атаковала Украину 32 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и другими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Они были запущены с направлений Брянска, Орла и Приморско-Ахтарска. Около 20 из них составляли "Шахеды".

Для отражения воздушного нападения были привлечены авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 23 вражеских дрона на севере и востоке страны.

Сейчас зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников в 8 локациях. Атака продолжается, на севере и востоке фиксируются новые группы вражеских дронов.