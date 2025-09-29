ua en ru
РФ ночью атаковала 32 дронами, среди них "Шахеды". Летят новые группы

Украина, Понедельник 29 сентября 2025 09:37
РФ ночью атаковала 32 дронами, среди них "Шахеды". Летят новые группы Иллюстративное фото: Воздушные силы рассказали, чем РФ атаковала Украину этой ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 29 сентября, с 20:00 28 сентября, Россия атаковала Украину 32 ударными беспилотниками типа "Шахед", "Гербера" и другими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Они были запущены с направлений Брянска, Орла и Приморско-Ахтарска. Около 20 из них составляли "Шахеды".

Для отражения воздушного нападения были привлечены авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 23 вражеских дрона на севере и востоке страны.

Сейчас зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников в 8 локациях. Атака продолжается, на севере и востоке фиксируются новые группы вражеских дронов.

Обстрел 29 сентября

Российская армия вечером воскресенья, 28 сентября, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов. Сигнал воздушной тревоги объявлялся в ряде областей.

В частности, российские войска нанесли серии атак по общинам Днепропетровской области, используя ударные беспилотники, тяжелую артиллерию и FPV-дроны. В результате одной из атак ранения получил 44-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

