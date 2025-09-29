ua en ru
РФ вночі атакувала 32 дронами, серед них "Шахеди". Летять нові групи

Україна, Понеділок 29 вересня 2025 09:37
РФ вночі атакувала 32 дронами, серед них "Шахеди". Летять нові групи Ілюстративне фото: Повітряні сили розповіли, чим РФ атакувала Україну цієї ночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 29 вересня, з 20:00 28 вересня, Росія атакувала Україну 32 ударними безпілотниками типу "Шахед", "Гербера" та іншими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Їх було запущено з напрямків Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Близько 20 із них становили "Шахеди".

Для відбиття повітряного нападу були залучені авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 23 ворожі дрони на півночі та сході країни.

Наразі зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників у 8 локаціях. Атака триває, на півночі та сході фіксуються нові групи ворожих дронів.

Обстріл 29 вересня

Російська армія ввечері неділі, 28 вересня, запустила по території України декілька груп ударних дронів. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у низці областей.

Зокрема, російські війська завдали серії атак по громадах Дніпропетровської області, використовуючи ударні безпілотники, важку артилерію та FPV-дрони. Внаслідок однієї з атак поранення дістав 44-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.

