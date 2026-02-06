РФ снова атакует Украину дронами: под ударом Запорожье, Кропивницкий и западные регионы

Главное:

Военные фиксировали группы дронов

Взрывы прогремели в Кропивницком и Запорожье

Дроны фиксировались над западными областями

Чем атакует РФ и где прогремели взрывы

По данным Воздушных сил ВСУ, российские беспилотники фиксировались над Украиной в течение ночи. Однако в 03:31 в одном сообщении была информация о беспилотниках во многих областях сразу.

В частности, группа дронов летела в Черкасской области, а через некоторое время другие группы дронов держали курс на Запорожье и Кропивницкую. Кроме того, фиксировались дроны на Ровенщине, которые позже летели в Волынскую область курсом на Луцк.

По словам главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, уже в 04:19 в Запорожье работали силы ПВО. Примерно через 10 и 20 минут несколько взрывов прогремели в Кропивницком. Относительно взрывов в западных областях - информации пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:53 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Ровенской, Волынской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.