Готовятся к отступлению? Оккупанты вывозят все уцелевшее из больницы в Пологах, - Федоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Также, по словам Федорова, возле Пологов сейчас слышны автоматные и пулеметные очереди.

"Оккупантам на Запорожском направлении становится слишком горячо. Рашисты решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог в Мариуполь. Жители сообщают, что из местной больницы вывозят все уцелевшее", - написал он.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина эксперт заявил, что ВСУ уже начали подготовку к предстоящим операциям по разным направлениям. И они будут проведены тогда, когда они будут готовы - не отталкиваясь от времени, а от других параметров.

При этом, по словам эксперта, успехи на фронте до Нового года будут однозначно.

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