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Успехи Украины на фронте до Нового года будут однозначно, - Самусь

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 09:56
Успехи Украины на фронте до Нового года будут однозначно, - Самусь Фото: Наступление ВСУ ожидается до Нового года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Украина уже начала подготовку к предстоящим операциям по разным направлениям. И они будут проведены тогда, когда они будут готовы - не отталкиваясь от времени, а от других параметров

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Я думаю, что успехи до Нового года будут однозначно", – сказал он.

В то же время, он отметил, что сейчас нельзя сказать, конкретно на каких направлениях будет наступление. "Это может быть Луганская область, может быть и Херсонская или Запорожская. Если мы говорим об успехах в Херсонской и Запорожской областях, то очевидно, что дальше мы выходим в Крым", - добавил эксперт.

По его словам, ситуация на левом берегу Херсонской области у россиян не такая уж радужная, как они бы этого хотели.

"У них есть проблема, потому что наши HIMARS уже фактически добивают почти до самого Крыма. А это означает, что любой командный пункт, склад с боеприпасами, система управления связи, любая логистика находится под высокоточными ударами. Это значит, что Украина уже начала подготовку к предстоящим операциям", - добавил Самусь.

Напомним, по данным британской разведки, после отступления из Херсона российские войска укрепляются на новых рубежах ближе к Крыму. В Геническе будет находиться новый штаб кафиров.

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