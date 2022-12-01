РФ выводит войска из ряда населенных пунктов Запорожской области, - Генштаб
Российские оккупационные войска отводят подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Так, из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, также они вывозят похищенное имущество.
Коме того, в населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.
Ранее мы писали, что российские войска решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог (Запорожская область) в Мариуполь (Донецкая область).
Также сообщалось, что ВСУ уже начали подготовку к предстоящим операциям по разным направлениям. И они будут проведены тогда, когда они будут готовы - не отталкиваясь от времени, а от других параметров.
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