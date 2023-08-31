РФ вывела в Черное море ракетоноситель: какой может быть залп

Как отметили военные, это судно может быть оснащено 8 ракетами типа "Калибр".

Так, подчеркивается в заявлении, уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким.

"Сигналы воздушной тревоги - обязательны для реагирования. Предупреждены - значит вооружены", - говорится в сообщении.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ поздно вечером предупреждали о ракетной опасности в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Уже после полуночи были объявлены отбои таких угроз, при этом об опасности вражеских ракетных атак предупреждали жителей Сумской области.

Сколько остается ракет у РФ

Как рассказал РБК-Украина представитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, у России сейчас остается по меньшей мере 585 ракет (без учета Х-22), которые стреляют на расстояние более 500 километров, и которыми оккупанты чаще всего атакуют разные регионы Украины.

Также он отметил, что в августе россияне хотят выпустить около 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ракеты, которыми российские военные атаковали Украину в ночь на 15 августа изготовили в апреле. Подобные ракеты содержат 30 иностранных микросхем..