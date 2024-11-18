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РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен ракетный залп

Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 18 ноября, были замечены российские корабли, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Они являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что данная корабельная группировка противника в акватории Черного моря способна во время ракетного удара запустить общим залпом до 8 "Калибров".

Вместе с тем в Азовском море вражеские корабли не наблюдаются.

В ВМС ВСУ также проинформировали, что в Средиземном море присутствуют 3 корабля - носители крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, в сообщении военных указывается, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 10 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, вчера утром, 17 ноября, российские оккупанты во время массированного комбинированного удара по Украине запустили 90 дронов и 120 ракет, среди которых также были и "Калибры" - враг бил ими из акватории Черного моря.

Добавим, тогда в ВМС ВСУ информировали, что в воскресенье утром в Черном море находились 4 российских ракетоносителя общим залпом до 24 ракет "Калибр".

Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, при отражении атаки благодаря работе ПВО в общей сложности было сбито 144 враждебных целей, в том числе и "Калибры".

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