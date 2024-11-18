РФ вывела в Черное море носители "Калибров": какой возможен ракетный залп

Напомним, вчера утром, 17 ноября, российские оккупанты во время массированного комбинированного удара по Украине запустили 90 дронов и 120 ракет, среди которых также были и "Калибры" - враг бил ими из акватории Черного моря.

Добавим, тогда в ВМС ВСУ информировали, что в воскресенье утром в Черном море находились 4 российских ракетоносителя общим залпом до 24 ракет "Калибр".

Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, при отражении атаки благодаря работе ПВО в общей сложности было сбито 144 враждебных целей, в том числе и "Калибры".

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