РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий ракетний залп

Нагадаємо, вчора вранці, 17 листопада, російські окупанти під час масованого комбінованого удару по Україні запустили 90 дронів та 120 ракет, серед яких також були й "Калібри" - ворог бив ними з акваторії Чорного моря.

Додамо, тоді у ВМС ЗСУ інформували, що в неділю вранці в Чорному морі перебували 4 російські ракетоносії загальним залпом до 24 ракет "Калібр".

Як розповіли в командуванні Повітряних сил ЗСУ, при відбитті атаки завдяки роботі ППО загалом було збито 144 ворожих цілей, зокрема й "Калібри".

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