Украине нужны Taurus, чтобы уничтожать российские пусковые установки, - Зеленский

"Почему мы хотим заказать "таурусы"? Потому что когда американцы не смогли нам давать антибаллистические ракеты для ПВО, у нас есть только один выход: уничтожать российские пусковые установки. Они сделали целые площадки и убивают нас, а мы не можем защититься. Это не гражданские объекты, не инфраструктура, не энергетика", - отметил глава государства.

Президент добавил, что Украина хочет не просто заказать эти ракеты, но и тестировать их. Он подчеркнул, что это выгодно обеим сторонам.

Зеленский также ответил на слова скептиков, которые интересуются, что Украина делает для тех стран, которые ей помогают. В частности, глава государства рассказал о результатах использования системы ПВО IRIS-T.

"Мы сделали из IRIS-T бренд номер один в мире после "петриотов", которые антибалистические. Сейчас эта система стоит от 600 тысяч до где-то миллиона - полтора миллиона. Это сделала эта война. Также подтянули все проблемные вопросы, потому что только в реальной войне вы можете действительно избавиться от слабых мест той или иной защиты", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Германии очереди на заказы IRIS-T на 10-20 лет, что также означает и рабочие места. Кроме того, в десятки раз выросла и стоимость ракеты.