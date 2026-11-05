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Украине нужны Taurus, чтобы уничтожать российские пусковые установки, - Зеленский

20:48 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Украине нужны Taurus, чтобы уничтожать российские пусковые установки, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Крылатые ракеты Taurus необходимы Украине, чтобы уничтожать российские пусковые установки. Киев не собирается бить по гражданским объектам или энергетике РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Почему мы хотим заказать "таурусы"? Потому что когда американцы не смогли нам давать антибаллистические ракеты для ПВО, у нас есть только один выход: уничтожать российские пусковые установки. Они сделали целые площадки и убивают нас, а мы не можем защититься. Это не гражданские объекты, не инфраструктура, не энергетика", - отметил глава государства.

Президент добавил, что Украина хочет не просто заказать эти ракеты, но и тестировать их. Он подчеркнул, что это выгодно обеим сторонам.

Зеленский также ответил на слова скептиков, которые интересуются, что Украина делает для тех стран, которые ей помогают. В частности, глава государства рассказал о результатах использования системы ПВО IRIS-T.

"Мы сделали из IRIS-T бренд номер один в мире после "петриотов", которые антибалистические. Сейчас эта система стоит от 600 тысяч до где-то миллиона - полтора миллиона. Это сделала эта война. Также подтянули все проблемные вопросы, потому что только в реальной войне вы можете действительно избавиться от слабых мест той или иной защиты", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Германии очереди на заказы IRIS-T на 10-20 лет, что также означает и рабочие места. Кроме того, в десятки раз выросла и стоимость ракеты.

Напомним, вооруженные силы Швеции получили партию крылатых ракет Taurus из запасов немецкой армии. В то же время точное количество переданных ракет не разглашается.

Ранее РБК-Украина писало, что Мерц заявил, что не видит смысла в поставках Украине ракет Taurus. По его словам, украинское оружие является более эффективным.

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