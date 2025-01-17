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РФ выпустила по Украине два "Искандера" и полсотни дронов: один залетел в Румынию

Фото: силы ПВО уничтожили 33 из 50 дронов РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 17 января атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами. Один из беспилотников залетел в Румынию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram

Этой ночью россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области, а также выпустили 50 дронов с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 9:00 подтверждено уничтожение 33 дронов. ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Еще девять беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий). Как сообщают Воздушные силы ВСУ, один дрон вышел из воздушного пространства Украины в направлении Румынии.

Последствия атаки РФ

Ночью вражеские дроны атаковали Измаильский район Одесской области. Целью была портовая инфраструктура. Обошлось без пострадавших.

Воздушные силы добавляют, что в результате падения сбитых вражеских беспилотников повреждены здания учреждений, частного предприятия и домохозяйств в Харьковской, Черкасской и Киевской областях.

Как сообщалось, в Киевской области в результате ночной атаки пострадал 12-летний мальчик. Полиция и ГСЧС показали кадры последствий атаки в Киевской области.

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