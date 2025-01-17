РФ випустила по Україні два "Іскандери" та півсотні дронів: один залетів в Румунію

Росія в ніч на 17 січня атакувала Україну дронами та балістичними ракетами. Один з безпілотників залетів у Румунію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Цієї ночі росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М" з Ростовської області, а також випустили 50 дронів з п'яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 9:00 підтверджено збиття 33 дронів. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.
Ще дев'ять безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків). Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, один дрон вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.
Вночі ворожі дрони атакували Ізмаїльський район Одеської області. Ціллю була портова інфраструктура. Обійшлося без постраждалих.
Повітряні сили додають, що внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено будівлі установ, приватного підприємства та домогосподарств у Харківській, Черкаській та Київській областях.
Як повідомлялося, у Київській області внаслідок нічної атаки постраждав 12-річний хлопчик. Поліція та ДСНС показали кадри наслідків атаки у Київській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.