РФ выпустила по Украине десятки "шахедов" и ракеты: сколько целей сбила ПВО

Отмечается, что оккупанты выпустили 33 ударных дрона типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и Курской области России. Также они ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области.

Основными направлениями удара были юг и север. Силы противовоздушной обороны работали в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

"Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов - не достигли своих целей. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ", - говорится в сообщении.

Атака по Украине

Воздушные Силы ВСУ сообщали, что российские войска запустили по территории Украины дроны-камикадзе вечером, 17 января.

Взрывы раздавались в Сумах. В Сумской ОВА сообщали, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда". Взрывы также слышали в Хмельницкой области.

Также в Днепропетровской области силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотника.

В результате российских обстрелов Чугуева Харьковской области погибла женщина. Также повреждено заведение.