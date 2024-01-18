РФ випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО

Зазначається, що окупанти випустили 33 ударних дрона типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області Росії. Також вони вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області.

Основними напрямками удару були південь та північ. Сили протиповітряної оборони працювали в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли свої цілей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Атака по Україні

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що російські війська запустили по території України дрони-камікадзе ввечері, 17 січня.

Вибухи лунали в Сумах. У Сумській ОВА повідомляли, що сили ППО знищили два ворожі "Шахеди". Вибухи також чули в Хмельницій області.

Також у Дніпропетровській області силами протиповітряної оборони було знищено чотири безпілотники.

Внаслідок російського обстрілу Чугуєва Харківської області загинула жінка. Також пошкоджено заклад освіти.