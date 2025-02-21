В Киеве сбивают российские беспилотники, были слышны взрывы
В Киеве в ночь на 21 февраля продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны из-за российской атаки с применением ударных беспилотников. Несколько вражеских целей были зафиксированы над столицей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
В администрации проинформировали о боевой работе защитников неба столицы около половины первого часа ночи.
"Опасность ударных БпЛА остается. В столице работают силы ПВО", - говорится в заявлении КГВА в Telegram-канале.
Жителей Киева призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. А также просили соблюдать все правила безопасности.
Отметим, что в столичных пабликах писали о взрывах, которые были слышны в районе столицы во время дроновой атаки.
Добавим, в Воздушных силах в 00:14 заявляли, что несколько ударных БПЛА противника были замечены в пределах столицы. А перед тем фиксировалось движение российских беспилотников в сторону Киева через Бровары.
"Шахедный" удар и работа ПВО в Киеве
Ранее сообщалось, что около десяти часов вечера накануне столичные власти информировали о работе систем противовоздушной обороны в Киеве. Причиной является вражеская атака с применением дронов-камикадзе.
Мэр заявлял, что в город заходят несколько БПЛА противника. В Киеве также были слышны взрывы на фоне дроновой атаки.
О работе ПВО в Киевской области через "Шахеды" сообщали также в КОВА.
Добавим, в четверг вечером Воздушные силы фиксировали запуск российскими оккупантами нескольких групп ударных беспилотников в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов".
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