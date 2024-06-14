В Украине тревога за тревогой. С чем связана активность РФ и при чем здесь Староконстантинов

С ночи российский воздушный террор почти не прекращается. Сначала враг атаковал Украину "Шахедами", затем запустил крылатые ракеты из Ту-95МС и баллистику с "Кинжалами". После чего в течение дня тревоги раздавались одна за другой как в Киеве, так и в регионах по разным причинам.

О том, какую цель преследует Россия и при чем здесь Староконстантинов - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о постоянных воздушных тревогах и их причинах

Эти сутки для украинской противовоздушной обороны начались с отражения атаки ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Их россияне запускали группами, которые двигались по разным направлениям и перегруппировались. Как ни странно, целью вражеских БПЛА снова стал Староконстантинов Хмельницкой области, который оккупантам уже давно "пригляделся" из-за того, что там размещается военный аэродром.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, около 03:00 из Саратовской области враг осуществил применение своей стратегической авиации, а именно самолетов Ту-95МС и выпустил 10 крылатых ракет. Зашли они в воздушное пространство Украины с территории Сумской области и в основном шли на запад. Целились оккупанты классически по объектам критической и военной инфраструктуры, отметил Евлаш. Взрывы раздавались и в Запорожье. Как выяснилось, причиной тому была атака трех баллистических ракет "Искандер-М".

Уже около 06:00 утра противник совершил пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" с пусковых рубежей Тамбовской области. Целью россиян снова стал Староконстантинов, но, как отметили в Воздушных силах, ракета не достигла своей цели.

"Крылатые ракеты сегодня долетели до западной Украины, до Коломыи, после чего развернулись и полетели назад в направлении Староконстантинова. То есть такие приемы с использованием смены высот они время от времени происходят. Каждая атака по-своему уникальна", - сказал Евлаш.

Заметим, что всего во время ночной атаки ПВО удалось сбить 7 из 10 крылатых ракет и все дроны, которых было 17.

Но на этом работа защитников неба не прекратилась. К утру около 10:17 Воздушные силы предупредили об очередных пусках ракет, направлявшихся в сторону Хмельницкой области. Впрочем, впоследствии жители Киева слышали взрывы, сообщалось о работе ПВО. На и этом тревоги также не завершились. Опасность еще объявляли в ряде областей из-за баллистики, неустановленных беспилотников, а также взлета МиГ-31К.

Эксперт назвал вероятную цель врага

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина обратил внимание, что сейчас оккупанты преимущественно сконцентрировали свои удары в район Староконстантинова, а именно по военному аэродрому.

"И это уже не первый раз, когда они пытаются нанести удары по Старкону. Это регулярное явление. Но сейчас оно активизировалось. Скорее всего, российские оккупанты думают, что Силы обороны Украины будут размещать именно на Старконе F-16. Они одновременно пытаются разрушить инфраструктуру, которая там есть", - считает Коваленко.

По его мнению, поэтому россияне используют те же Х-47М2 "Кинжал", которые являются дорогостоящими и очень непростыми в производстве ракетами.

"Кроме этого они направляют туда другие средства поражения, в частности "Шахеды", Х-101/555. Следовательно, комплексно они пытаются максимально разрушить инфраструктуру на Старконе, чтобы он не был подготовлен к F-16", - говорит эксперт.

Стоит отметить, что войска России запускают то дроны, то ракеты и это не является их новой тактикой, а уже достаточно классической.

"На самом деле это достаточно стандартная классическая методика. То есть после нанесения ударов проводится доразведка. Скажу даже больше. Мы накануне могли наблюдать, как было выпущено четыре ракеты Х-101/555 и они были сбиты, а также один "Кинжал", который тоже был уничтожен. (речь об атаке 12 июня - ред.). Тогда, кстати, была разведка боем”, - напоминает Коваленко.

По его словам, во время прошедшей атаки с использованием четырех самолетов Ту-95МС противник выяснял, какая ситуация с ПВО в Украине, особенно в районе Киевской области и возле Киева.

"Россияне таким образом корректировали траектории и маршруты полета. То есть готовились к этому удару. Сейчас уже они будут выполнять достаточно классическую схему, когда идет нанесение ударов сложной для перехвата ракетой, после нее будет доразведка, потом еще удар, еще доразведка и так далее", - добавляет эксперт.