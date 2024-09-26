В Хмельницкой области взрывы: россияне направили "Кинжалы" на Староконстантинов

Взрывы в Хмельницкой области прогремели в четверг, 26 сентября. Российские оккупанты выпустили ракеты "Кинжал" в направлении города Староконстантинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Местные Telegram-каналы отмечают, что во время масштабной воздушной тревоге в Хмельницкой области слышали звуки взрывов.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что МиГ-31К совершили пуски аэробалистических ракет "Кинжал". Известно, что россияне направили по меньшей мере два "Кинжала" на Староконстантинов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:00

Почему россияне атакуют Староконстантинов

Отметим, что Староконстантинов - это город в Хмельницкой области, который часто является целью вражеских воздушных атак. Там находит один из главных военных аэродромов Украины.

Ранее военные эксперты объясняли, что россияне могут атаковать Староконстантинов, поскольку считают, что там могут размещаться истребители F-16. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.