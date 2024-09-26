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В Хмельницкой области взрывы: россияне направили "Кинжалы" на Староконстантинов

Хмельницкий, Четверг 26 сентября 2024 11:08
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В Хмельницкой области взрывы: россияне направили "Кинжалы" на Староконстантинов Фото: россияне выпустили "Кинжалы" на Староконстантинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Хмельницкой области прогремели в четверг, 26 сентября. Российские оккупанты выпустили ракеты "Кинжал" в направлении города Староконстантинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Местные Telegram-каналы отмечают, что во время масштабной воздушной тревоге в Хмельницкой области слышали звуки взрывов.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что МиГ-31К совершили пуски аэробалистических ракет "Кинжал". Известно, что россияне направили по меньшей мере два "Кинжала" на Староконстантинов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:00

В Хмельницкой области взрывы: россияне направили &quot;Кинжалы&quot; на Староконстантинов

Почему россияне атакуют Староконстантинов

Отметим, что Староконстантинов - это город в Хмельницкой области, который часто является целью вражеских воздушных атак. Там находит один из главных военных аэродромов Украины.

Ранее военные эксперты объясняли, что россияне могут атаковать Староконстантинов, поскольку считают, что там могут размещаться истребители F-16. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Вторая масштабная тревога за день

Утром 26 сентября после ночной атаки врага в Украине уже дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Этот самолет является носителем аэробалистических ракет "Кинжал", которые являются сложной целью украинской ПВО.

Известно, что российские оккупанты совершили пуски "Кинжалов".

Во время первой воздушной тревоги в Киеве раздался взрыв. Однако Киевская городская военная администрация заявляет, что ракетного удара не было, ПВО не работала.

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