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В Украине третья за день масштабная воздушная тревога. Россия подняла МиГ-31К

Украина , Четверг 26 сентября 2024 11:44
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В Украине третья за день масштабная воздушная тревога. Россия подняла МиГ-31К Фото: в Украине третья масштабная воздушная тревога из-за МиГ-31К (wikipedia)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога в Украине 26 сентября была объявлена в третий раз за день. Россия снова подняла МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Третью масштабную воздушную тревогу объявили в Украине около 11:36. Военные зафиксировали взлет в России истребителя-перехватчика МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:40

В Украине третья за день масштабная воздушная тревога. Россия подняла МиГ-31К

Воздушные тревоги из-за МиГ-31К

Сегодня в Украине уже трижды объявляли воздушные тревоги из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. Во время первой тревоги в Киеве слышали взрыв. Однако городские власти отмечают, что россияне не наносили ракетный удар по столице, а ПВО не работала.

Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках аэробалистических ракет "Кинжал" с МиГ-31К. В частности, оккупанты направили ракеты на город Староконстантинов Хмельницкой области. Там находится военный аэродром.

Напомним, что ночью россияне нанесли комбинированный удар по Украине, выпустив шесть ракет и 78 "Шахедов". Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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