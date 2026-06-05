РФ требует от Rheinmetall миллионы евро через собственный суд

Россия пытается взыскать с немецкого оборонного гиганта Rheinmetall более 47 миллионов евро. Причиной стал контракт 12-летней давности, который Берлин разорвал из-за начала агрессии против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Московская военная прокуратура и АО "Гарнизон" требуют компенсацию за срыв крупного проекта. Речь идет о строительстве центра боевой подготовки Сухопутных войск в Мулино под Нижним Новгородом. Иск уже находится в Арбитражном суде Москвы.
Дело рассматривают в закрытом режиме. Истцы хотят признать контракт расторгнутым официально, чтобы обосновать финансовые претензии.
Соглашение Rheinmetall и российский "Оборонсервис" подписали еще в 2011 году и договорились о сотрудничестве. Немецкая сторона должна была поставить уникальную технику, а именно:
Немецкий концерн должен был создать один из самых современных центров подготовки для РФ, но планы агрессора разрушила международная реакция на оккупацию Крыма.
В 2014 году Германия заняла жесткую позицию: правительство страны мгновенно запретило экспорт оборонных технологий в РФ. Разрешение для Rheinmetall на участие в строительстве в Мулино отменили и проект остановился.
Россияне уже пытались получить деньги ранее. Минобороны РФ подавало иск в швейцарский суд, однако там дело проиграли. Швейцарское правосудие оставило требования Москвы без удовлетворения.
Сейчас российские власти пытаются найти справедливость в собственном суде. Однако эксперты скептичны: даже если московский суд примет решение в пользу прокуратуры, получить средства не удастся, ведь решение суда РФ не будет иметь силы в Европе.
На фоне угроз со стороны РФ немецкая армия заказала у Rheinmetall более двух тысяч полноприводных грузовых автомобилей. Сумма контракта: около миллиарда евро.
Напомним, ранее в немецком концерне Rheinmetall заявили, что высоко оценивают уровень украинских разработок и восхищаются инновациями страны.
А еще компания усиливает свои позиции в Черном море. Rheinmetall планирует приобрести судостроительную верфь Mangalia в Румынии для расширения морского производства.